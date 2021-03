Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 114 milyonu ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünyada COVID-19-a ümumi yoluxma sayı 114 067 979 nəfərə çatıb. 2 530 716 nəfər isə virusdan həyatını itirib.

Koronavirusa qalib gələrək sağalanların ümumi sayı isə 64 418 459 nəfərə yüksəlib.

