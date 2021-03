İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri növbəti dəfə Suriyanın paytaxtı Dəməşqə zərbələr endirib.

Metbuat.az SANA agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Qolan təpələrindən atılan mərmilərin hədəfində paytaxtda yerləşən hökumət qüvvələrinə və İrana məxsus hərbi məntəqələr olub. Hava hücumundan müdafiə sistemləri bir neçə raketi zərərsizləşdirib.

Tələfat barədə məlumat yoxdur. Ciddi dağıntılar qeydə alınıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

