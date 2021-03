Rusiya Dumasının deputatı Dmitri Klepikov həddən artıq spirtli içki qəbul etdiyinə görə həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, asayiş keşikçiləri işçilərin şikayəti əsasında onu Dumadakı iş otağında həbs edərək, polis bölməsinə gətiriblər. Lakin deputat asayiş keşikçilərinin tələblərinə qarşı çıxmağa cəhd göstərib. Nəticədə polis bölməsində gərginlik yaşanıb. Onun barəsində yekun qərarı məhkəmə verəcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

