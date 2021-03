İrəvanda etirazçılar hökumət binasına hücum edib.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, nümayişçilər “Paşinyan istifa et, çıx get” şüarları səsləndiriblər. Bu dəqiqələrdə isə Paşinyanın çağırışı ilə tərəfdarları küçələrə çıxmağa başlayıb. Hökumət başçısının mitinq təşkil edəcəyi gözlənilir.

Yerli dairələr isə Paşinyan tərəfdarları ilə əlehdarlarının üz-üzə gələcəyindən narahatdır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

