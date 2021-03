Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və onun türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında telekörpü keçiriləcək.

Metbuat.az bildirir ki, Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov Rusiya və Türkiyə dövlət başçıları arasında telekörpünün keçirilməsinə hazırlıq aparıldığını təsdiqləyib.

O qeyd edib ki, telekörpü “Akkuyu” Atom Elektrik Stansiyasının üçüncü blokunun inşasına başlanılması münasibətilə baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.