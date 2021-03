Xalq artisti Miri Yusif ailəsi ilə birlikdə adaya köçüb.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən bildirir ki, müğənni İzmirdə Kuş adasından ev alıb. İfaçı uzun müddətdir, xanımı və övladları ilə birlikdə orada yaşayır.

Miri Yusifin övladları da təhsilini orada davam etdirir.

Qeyd edək ki, Nərgiz adlı xanımla ailəli olan müğənninin üç övladı var.

