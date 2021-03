Bu ilin yanvar-fevral aylarında Gürcüstan 827,8 milyon kilovatt/saat həcmində elektrik enerjisi tədarük edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Gürcüstanın elektrik enerjisi sisteminin kommersiya operatoru”nun (ESCO) hesabatında bildirilib.

Sənədə əsasən, idxalın 299,7 milyon kilovatt/saatı və yaxud 36,2%-i Azərbaycanın payına düşüb. İllik müqayisədə həcm 16,7% artıb.

Son 2 ayda Gürcüstanın əsas elektrik enerjisi tədarükçüsü 521 milyon kilovatt/saatla Rusiya olub.

