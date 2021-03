“ABŞ vaxt itirmədən İrana qarşı sanksiyaları ləğv etməlidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İran prezidenti Həsən Ruhani belə açıqlama verib. O bildirib ki, ABŞ sanksiyaları ləğv edərsə İran danışıqlar masasına əyləşməyə hazırdır. Dövlət başçısının sözlərinə görə, nüvə danışıqlarına yeni maddələr əlavə edilə bilməz:

“Bu günün işini sabah saxlamağın mənası yoxdur. Boş yerə zaman itirməyək. Qadağaların ləğv ediləcəyi təqdirdə İran öhdəliklərə əməl edəcəyini elan edib”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.