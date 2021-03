Qadınlar üçün ən gözəl "8 Mart" hədiyyələri: Onlar nə istəyir? - SORĞU

Bir neçə gün sonra 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar günüdür.

Qadın hərəkatının tarixi 1857-ci ildə Nyu-Yorkda qadınların 12 saatlıq iş gününə etirazı ilə başlayıb. 1910-cu ildə alman sosialist qadın Klara Setkin 8 martın dünya qadınlar günü kimi qeyd edilməsinə nail olub. 1977-ci ildə BMT bu günü qadın günü kimi rəsmiləşdirib.Məhz bu tarixdən sonra bu gün bütün dünyada qeyd olunan bayrama çevrildi.

Bəs bu özəl gündə qadınlarımız onlara hansı hədiyyələrin verilməsini arzu edirlər?

Metbuat.az müxtəlif yaş qruplarında olan xanımların ən gözəl 8 mart hədiyyəsinin hansı olduğu ilə bağlı sorğu aparıb.

Həmin sorğunu təqdim edirik:



Nailə İbadova - 20 yaş ( Proqram administratoru )

''Mənim üçün qadınlar bayramında ən gözəl hədiyyə kompüter texnikası yəni, telefon və ya planşetlərdir. Təbii ki, bu hədiyyələrdən hər hansı birinin bağışlanması xoş bir axşam yeməyi zamanı olarsa, çox şad olaram''.

Şərqiyyə Ağayeva – 24 yaş ( Proqram administratoru )



''8 Mart üçün hədiyyələr dedikdə mən qızıl əşyalarını düşünürəm. Mənə bu özəl gündə zinət əşyalarının bağışlanmasını çox istərdim. Hədiyyə olaraq seçimlərim arasında ətir və güllər də var.

Amma ən çox sevdiyim zinət əşyaları olduğundan istərdim ki, 8 mart Qadınlar bayramında mənə sevdiyim şəxs tərəfindən belə bir hədiyyə verilsin''.

Suğra Əcəlova - 27 yaş (AZAL-da təhlükəsizlik işçisi)

''Mənim üçün ən gözəl hədiyyə puldur. Özü də iki çanta pul olsa çox yaxşı olardı.

Düşünürəm ki, pul hədiyyəsindən heç kim imtina etməzdi. Zarafatı bir kənar edib real olaraq düşünsək,qadına ən gözəl hədiyyə ehtiyacı olan hər şey sayıla bilər.Amma istisna olaraq gül buketlərini heç sevmirəm.Ona veriləcək pulu mənə hədiyyə etsə öz ehtiyacım olan bir şeyi alıb istifadə edərəm.

Sevinc Gülməmmədova - 33 yaş (Avon şirkətində menecer)

''Mənim üçün güldən başqa bütün hədiyyələr maraqlıdır. Bəlkə də yeganə qadınlardanam ki, hədiyyə kimi mənə gülün verilməsini istəməzdim. Ətirlərə xüsusi marağım var. 8 martda hədiyyə kimi ətir verilərsə çox xoş olar''.

Günay Qayıbova - 35 yaş (Televiziya işçisi)



''Mənim üçün əsas şərt, diqqətdir. Sevdiyim insanın həmin gün iki kəlimə söz ilə də təbriki kifayət edər ki, onun mənə olan xoş hisslərinin şahidi olum. Məsələ hədiyyədə deyil, məsələ yalnız diqqətin həmin gün qadının üzərində olmasındadır''.

Elza Məhərrəmova – 47 yaş (Pediatr)



''Mən düşünürəm ki, 8 marta qədər sevdiyim insandan, ailəmdən gördüyüm diqqət, qayğı və sədaqət bu bayramda mənə ən böyük hədiyyədir''.

Quliyeva Arzu 57-yaş (Evdar xanım)

''Əsas diqqətin həmin gün xanıma yönləndirilməsindədir. Hədiyyənin elə də önəmi yoxdur. Amma mənim üçün bütün 8 mart bayramlarında ən gözəl hədiyyə, ətir və zərif bir şarf olub''.

Qeyd edək ki, sorğu zamanı xanımların əksəriyyəti 8 Martda bəylərdən hədiyyə olaraq zinət və pul hədiyyələrinin daha çox gözlədiklərini etiraf etdilər.

Xanımlara görə gül solur, ətir isə bir müddət sonra uçub gedir. Amma pul ilə, öz arzularına uyğun hədiyyə ala bilərlər. Həmçinin zinət əşyalarının bağışlanması da daha avantajlı seçim sayılır.



Biz də Metbuat.az kollektivi olaraq bütün qadınları 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar günü münasibəti ilə təbrik edir, onlara səadət, xoşbəxtlik və sonsuz sevgi diləyirik!

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

