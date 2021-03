Azərbaycanda küçələrdən birinə Vətən müharibəsi şəhidinin adı verildi - FOTOLAR

Göyçayın Birinci-Ərəbcəbirli kəndində olan küçələrdən birinə Vətən müharibəsi şəhidi Bayramov Həsənin adı verilib.

Metbuat.az-ın bölgə müxbirinin verdiyi xəbərinə görə, bu münasibətlə şəhidin adı və soyadını bildirən xatirə lövhəsinin açılışı olub. Açılış mərasimində rayon rəhbərliyi, şəhidin yaxınları, döyüş yoldaşları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Çıxışlar zamanı şəhidimizin igidliyindən danışılıb. Qeyd edilib ki, Həsən Ağaisa oğlu Bayramov 22 iyun 2001-ci ildə Göyçay rayonunun Birinci-Ərəbcəbirli kəndində anadan olub. O, 27 sentyabr 2020-ci il tarixindən başlayaraq İkinci Qarabağ müharibəsinə qatılıb. 19 yaşlı döyüşçümüz Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. 13 dekabr 2020-ci ildə Göyçay Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub.



Sonda şəhidin atası üzərində oğlunun adı yazılan və küçənin adını bildirən lövhəni divara vurub.

Davud Tarverdiyev

Metbuat.az

