AFFA İntizam Komitəsi "Neftçi"ni 4 000 manat məbləğində cərimələyib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, buna "ağ-qaralar"ın Premyer Liqanın XVIII turunun "Sabah"la ev oyununda (2:1) işıqlandırma səbəbindən fasilələr yaranması səbəb olub.

Həmçinin “Sumqayıt” – “Zirə” matçında (0:0) Əsasnamənin 9-cu bəndi (oyundan öncə, oyun vaxtı, oyundan sonra hakimlər briqadasının təhlükəsizliyini təmin etmək) pozulduğuna görə meydan sahibləri 800 manat cərimə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.