70 yaşında 40-cı körpəsini dünya gətirdi - FOTOLAR

Sakit Okeanın Midvay adasında yaşayan 70 yaşlı dünyanın ən yaşlı albatros quşu 40-cı körpəsini dünyaya gətirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə Havay adalarının şimal-qərbində yaşayan və uzun illər albatros quşlarının məskənində yaşayan dünyanın ən qədim albatrosu olan Vistom 40-cı körpəsini dünyaya gətirib.

ABŞ Vəhşi Təbiəti Qoruma Dərnəyi səlahiyyətliləri, doğuşun sağlam bir şəkildə reallaşdığını deyiblər.

Qeyd edək ki, Albatros quşları ilk dəfə 1893-cü ildə ingilis zooloqu və bankiri Lionel Valter Rotçild tərəfindən kəşf edilmişdir.

Qeyd edək ki, Al­bat­ros­lar çox bö­yük - 3,5 met­rə ya­xın - qa­nad­la­rı olan də­niz quş­la­rı­dır. Hə­yat­la­rı­nın 92 fai­zi­ni açıq də­niz­lər­də ke­çi­rir və qu­ru sa­hə­si­nə de­mək olar ki, en­mir­lər. Bu quş nö­vü­nün ən əsas xü­su­siy­yə­ti onun da­yan­ma­dan uzun müd­dət uça bil­mə­si­dir.

Mənbə:CnnTürk



