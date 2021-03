Ankara Baş Prokurorluğu Nyu-York küçələrindəki prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan əleyhinə şüarlarla bağlı cinayət işi açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisənin FETÖ terror təşkilatının üzvləri tərəfindən təşkil edildiyi güman edilir. Şüarda Ərdoğan əleyhinə müxtəlif ifadələr yer alıb.

Maraqlıdır ki, amerika polisi məsələ barədə heç bir tədbir görməyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

