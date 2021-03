Koronavirus risk xəritəsində qırmızı rəngənən boyanan Türkiyənin Amasya bölgəsində yoluxma sayı hər gün daha da artmaqdadır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, artıq məsələ bağlı şəhər valisi də hərəkətə keçib.

Edilən rəsmi müraciətdə vətəndaşlardan könüllü şəkildə evlərini 14 gün müddətinə tərk etməmələri istənilib.

Səhiyyə Nazirliyinin məlumatlarına görə, 100 min əhalisi olan Amasyada koronavirusa həftəlik yoluxma sayı 110,5 -ə bərabərdir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.