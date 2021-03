Operativ Qərargah yeni qərarını açıqlayıb. İmtahanların keçirilmə qaydası dəyişdi. Pensiya alan şəxslərlə bağlı statistik məlumatlar bəlli olub. Təhsil Nazirliyi müəllimlərlə bağlı yeni məlumat yayıb.

Metbuat.az günün ən vacib xəbərlər blokunu təqdim edir:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.