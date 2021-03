Türkiyədə hərbi helikopter qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az NTV televiziyasına istinadən xəbər verir ki, Quru Qüvvələri komandanlığına məxsus "Cougar" tipli helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində 9 hərbçi şəhid olub. 4 yaralı var.

Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Bingöldən Tatvana uçan helikopterin hansı səbəbdən qəzaya uğradığı araşdırılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

