Xalq artisti İlhamə Quliyevanın oğlu Orxan Nadirov Azərbaycandan köçüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İ.Quliyevanın yaxınları xəbər verib.

Bildirilib ki, Orxan bundan sonra Ukraynada yaşayacaq. O, artıq uzun müddətdir oradadır.

Qeyd edək ki, İlhamə Quliyeva 2016-cı il fevralın 25-də tromboemboliyadan vəfat edib. Xalq artistinin ölümündən sonra Orxan vərəsəlik üçün məhkəməyə müraciət etmişdi. Məhkəmə isə İ.Quliyevanın mirasını bacılarına verib. (Lent.az)

