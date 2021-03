BBC Ağdamdan reportaj hazırladı - VİDEO

“1990-cı illərin əvvəllərində Ağdam qaynar və böyük şəhər idisə, indi nəhəng viranəyə çevrilib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BBC-nin işğaldan azad olunmuş Ağdamdan reportajında bəhs olunur.

“1993-cü ildə burada Ermənistan və Azərbaycan qoşunları arasında qızğın döyüşlər gedirdi. Sonra şəhər təxminən 30 il erməni qüvvələrinin işğalında qaldı.

Azərbaycan bu ərazini Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılması barədə üçtərəfli bəyanata əsasən azad edib.

Birinci Qarabağ Müharibəsində Natiq Allahyarov ayağından yaralanmışdı. O, məcburi köçkünlər üçün yataqxanada yaşayırdı. Təqribən 30 il idi ki, o, doğma yurduna dönüşünü arzulayırdı”.

Daha ətraflı videoreportajda:

