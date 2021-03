Yanvar ayında paytaxtın ictimai iaşə dövriyyəsi 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 72,4 faiz azalaraq 20,2 milyon manat təşkil edib.

Metbuat.az Bakı Şəhər Statistika İdarəsinin yaydığı məlumata istinadla xəbər verir ki, hüquqi şəxslər üzrə dövriyyə ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 60 faiz azalaraq 16,3 milyon manat olub.

