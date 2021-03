İrəvan xəritəni verməsə, Qarabağdakı bu proses uzanacaq - General

Ermənistan azad edilmiş torpaqlardakı minalanmış ərazilərin xəritəsini verməsə, bölgənin minalardan təmizlənməsi müddəti iki dəfə uzana bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün "İş vaxtı" verilişində açıqlama verən türkiyəli general Yücel Karauz deyib. O bildirib ki, xəritə veriləcəyi təqdirdə, bölgədə 6 ay ərzində təhlükəsizlik təmin olunacaq:

"Minalanmış ərzilərin xəritəsi veriləcəyi təqdirdə, məqsədimiz aparılacaq axtarış fəaliyyətini 6 ay ərzində tamamlamaq və bölgəni yaya qədər təhlükəsiz vəziyyətə gətirmək olacaq. Əgər bu xəritələr verilməsə, proses 1 və 1.5 il qədər uzuna bilər".

