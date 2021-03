Azərbaycanlı iş adamı, “Palmali” şirkətlər qrupunun rəhbəri Mübariz Mənsimov ev həbsi ilə şərti azadlığa buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, türkiyəli hakim prosesin gedişatını, şübhəli şəxsin həbsdə keçirdiyi vaxtı və digər səbəbləri nəzərə alaraq belə qərar verib. Qərarə görə, Mübariz Mənsimov ölkəni 5 il tərk edə bilməz.

Qeyd edək ki, azərbaycanlı iş adamı FETÖ-nun yüksək vəzifəli şəxsləri ilə əlaqədə ittiham olunuraq ötən ilin mart ayında həbs olunub.

