Amerikalıların Ərdoğan sevgisi - Türklər aksiyaya başladı

Nyu-York şəhərində Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan əleyhinə nümayiş olunan şüarlardan sonra türklər hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün, üzərində Ərdoğanın lehinə müxtəlif şüarlar və FETÖ terror təşkilatı barədə məlumatlar olan kiçik yük maşını dövrə vurub. Nəqliyyat vasitəsi məşhur Tayms meydanına toplaşan insanların diqqətini cəlb edib. Aksiyanın 3 gün davam edəcəyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Ərdoğan əleyhinə olan kampaniyanın FETÖ terror təşkilatı tərəfindən təşkil olunduğu bildirilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

