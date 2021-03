Yeni Azərbaycan Partiyasının bu gün keçirilən qurultayında 6 siyasi partiya YAP-a qoşulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu partiyalar aşağıdakılardır:

1. Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyası

2. Azərbaycan Kəndli Partiyası

3. Milli Qurtuluş Partiyası

4. Azərbaycan Yurddaş Partiyası

5. Azərbaycan Milli Hərəkat Partiyası

6. Azərbaycan Demokratik Sahibkarlar Partiyası

