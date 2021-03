Ölkədə həkimlərin üçdən ikisi qadınlardır.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadınların reproduktiv sağlamlığının qorunması dövlət tərəfindən daim diqqət mərkəzində saxlanılan ən mühüm məsələlərdən biridir. Hazırda ölkədə 17 doğum evi, 130-dan çox qadın məsləhətxanası qadınların reproduktiv sağlamlığının keşiyində durur.

