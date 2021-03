Çinin şimal sahillərində dalğaların təsiri nəticəsində nəhəng canlı sahilə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gözlənilməz mənzərə ilə qarşılaşan sakinlər qorxu yaşayıblar. Əraziyə gələn müvafiq qurumun əməkdaşlarının araşdırması nəticəsində məlum olub ki, nəhəng canlı balinadır. Onun uzunluğu 18 metrdir.40 ton ağırlığındakı nəhəng balina bir müddət əvvəl tələf olub.

