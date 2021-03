Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VII qurultayı başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurultayda YAP İdarə Heyəti formalaşıb, partiyanın Siyasi Şurası ləğv edilib.



İdarə Heyətinin tərkibi 20 nəfərdən 40 nəfərə çatdırılıb.



