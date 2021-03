Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) İdarə Heyətindən çıxarılan şəxslərin adları məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, İdarə Heyətinin keçmiş üzvləri Ramiz Mehdiyev və Siyavuş Novruzov yeni təsdiqlənən İdarə Heyətində yer almayıb.

Ramiz Mehdiyev yeni yaradılan Veteranlar Şurasının üzvü seçilib.(Trend)

