Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VII qurultayı başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda İdarə heyətinin sədr müavini Əli Əhmədov seçilib.

İclasda partiyanın Mərkəzi Nəzarət-Təftiş Komissiyası formalaşıb. Təftiş Komissiyasına isə sədr seçilməyib.

Növbəti iclasda Təftiş Komissiyasına da sədr seçiləcək.

