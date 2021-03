Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün YAP-ın növbədənkənar qurultayı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev yenidən Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri seçilib.

