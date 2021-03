YAP İdarə Heyətinin yeni üzvləri

Bu gün Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VII qurultayında partiyanın yeni İdarə Heyəti formalaşıb.

Metbuat.az partiyanın yeni İdarə Heyətindən kənarda saxlanılan şəxslərin adlarını təqdim edir:

1. Hacıbala Abutalıbov - təqaüdçü

2. Vaqif Əliyev - Mədəniyyət nazirinin I müavini

3. Nurlana Əliyeva – Bakı Slavyan Universitetinin rektoru

4. Akif Əlizadə

5. Əli Həsənov - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında kafedra müdiri, professor (Prezidentin keçmiş köməkçisi)

6. Əli Həsənov - Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədr müavini

7. Yusif Hümbətov - "Azərsutikinti" Səhmdar Cəmiyyətinin sədri

8. Nizami Xudiyev - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin kafedra müdiri

9. Kərim Kərimov - Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibliyinin əməkdaşı

10. Abel Məhərrəmov – akademik

11. Siyavuş Novruzov - Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin sədri

Qeyd edək ki, əvvəllər 20 nəfərdən ibarət olan İdarə Heyətinin tərkibi 40 nəfərə qaldırılıb.(Report)

