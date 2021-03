İsrail ordusu İranın nüvə mərkəzlərinə mümkün hücumla bağlı planlarını yenidən nəzərdən keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsrailin Müdafiə naziri Beni Qans belə açıqlama verib. O bildirib ki, ordu plan üzərində daim işləyir:

“Hücum anına qədər planı inkişaf etdiririk. Plan ən yüksək səviyyəyə çatdırılacaq. Dünya İranı dayandırmalıdır. Əks halda İsrail özünü müdafiə etmək üçün müstəqil qərarlar qəbul edəcək”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

