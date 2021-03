Türkiyədə 23 yaşlı qız ötən gün helikopter qəzasında şəhid olan hərbçiləri təhqir etdiyinə görə həbs edilib.

Metbuat.az DHA agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Yonca adlı gənc sosial media vasitəsiylə canlı yayım zamanı şəhidlərin ünvanına xoş olmayan ifadələr işlədib. Çox saylı şikayətlərdən sonra asayiş keşikçiləri gənci nəzarətə götürüb. Onun barəsində yekun qərarı məhkəmə verəcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

