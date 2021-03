Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün keçirilən hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) qurultayında Partiyanın yeni İdarə Heyəti formalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni İdarə Heyətinə seçilənlərdən biri də Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımovdur.

Qeyd edək ki, E.Qasımov 1999-cu ildən YAP Siyasi Şurasının üzvüdür.

