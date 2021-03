Prezident Administrasiyasının iki şöbə müdiri VƏZİFƏSİNİ İTİRDİ

Prezident Administrasiyasının iki şöbə müdiri YAP-da tutduqları vəzifələrini itiriblər.

Metbuat.az sfera.az-a istinadən xəbər verir ki, sözügedən vəzifəsini itirən şəxlər, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Ərazi təşkilat məsələləri şöbəsinin müdiri, Zeynal Səfər oğlu Nağdəliyev və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərovdur. Onlar YAP-da Siyasi Şuranın üvləri kimi uzun müddət fəaliyyət göstəriblər.

Qeyd edək ki, bu gün Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VII qurultayında partiyanın yeni İdarə Heyəti formalaşıb.

Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) yeni Nizamnaməsinə uyğun olaraq, YAP sədri İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Mehriban Əliyeva partiya sədrinin birinci müavini, Əli Əhmədov partiya sədrinin müavini, Tahir Budaqov partiya sədrinin müavini - Mərkəzi Aparatın rəhbəri təyin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.