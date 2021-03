Xəbər verdiyimiz kimi, azərbaycanlı tanınmış iş adamı Mübariz Mənsimov Türkiyə məhkəməsinin qərarı ilə şərti azadlığa buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mübariz Mənsimov artıq cəzaçəkmə müəssisəsini tərk edib. Müəssisənin qarşısında "Palmali”nin rəhbərinin ailə üzvləri, dostları və digər yaxınları qarşılayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

