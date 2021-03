Abşeron rayon Mühafizə Polis İdarəsinə rayon ərazisində yanğınla bağlı həyəcan siqnalı daxil olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, idarənin polis əməkdaşları dərhal hadisə yerinə cəlb edilib.

Məlum olub ki, “Muğan Bank”ın Abşeron rayonunda yerləşən filialının inzibati binasında yanğın baş verib.

Bank rəhbərliyi və Abşeron Rayon Polis İdarəsinin məsul şəxsləri hazırda yanğının başvermə səbəblərini araşdırır.

Əlavə məlumat veriləcək.

