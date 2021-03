SON DƏQİQƏ! Azərbaycanda TANINMIŞ ŞƏXS vəfat etdi - FOTO

Azərbaycan Memarlar İttifaqının üzvü, əməkdar arxitektor, memar və rəssam Əlibəy Novruzi vəfat edib.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, o, 78 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Əlibəy Nəzərli oğlu Novruzi 1942-ci il noyabrın 8-də Bakı şəhərində anadan olub.

1965-ci ildə Moskva Memarlıq İnstitutunu bitirib. Memarın əsas fəaliyyəti elə gənc yaşlarından, təhsilini bitirdiyi illərdən - 1967-69–cu illərdən başlayır və bu yaş üçün qeyri-adi olan yeniliklərə imza ataraq ölkədə və ölkə hüdudlarından kənarda tanınmağa başlayır.

Əlibəy Novruzi 3 il dalbadal SSRİ-nin “İlin Ən Yaxşı Memarlıq Layihəsi” müsabiqəsinin qalibi olub.

600-dən artıq memarlıq layihəsinin, 400-ə yaxın rəsm əsərinin və 3 kitabın müəllifidir. Memarlıq sahəsində 2 ixtirası olub.

O, Sumqayıtın baş memarı olub.

Allah rəhmət eləsin!

