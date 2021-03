Kinorejissor Kənan MM-in ağlaya-ağlaya öz videosunu çəkib sosial şəbəkədə paylaşması tənqid olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, “Palmali” şirkətinin rəhbərri Mübariz Mənsimovun həbsdən azad olunması ilə bağlı xəbəri eşidəndən sonra ağlamağa başlayır. Görüntünün Türkiyədə, məhkəmə iclasının keçirildiyi binanın qarşısında çəkildiyi görünür.

Kənan MM-in belə bir video paylaşması gülüşlə qarşılanıb və tənqid olunub.

(Yeni sabah)

