Somalinin paytaxtı Moqadişoda şiddətli partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, restoranın qarşısında baş verən hadisə nəticəsində 20 nəfər həyatını itirib. 30 yaralı var. Polisin məlumatına görə, hücum minalanmış avtomobilin partladılması ilə həyata keçirilib. Hadisəyə görə məsuliyyəti hələlik heç bir terror qruplaşması üzərinə götürməyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

