İraqda səfərdə olan Roma Katolik kilsəsinin lideri Papa Fransisk iraqlı şiələrin lideri Əli Sistani ilə bir araya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş dini liderin Nəcəf şəhərindəki evində baş tutub. Qeyd edək ki, Papa Fransisk Bağdad səfərini tamamlayaraq bu gün Nəcəfə yollanıb. Ardınca Papanın Ur şəhərində din adamları ilə bir araya gələcəyi gözlənilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

