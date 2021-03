İlham Əliyev bir qrup qadına fəxri adlar verib

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan qadınlarına fəxri adların verilməsi haqqında” sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının ictimai-mədəni həyatında səmərəli fəaliyyətlərinə görə, 8 mart – Beynəlxalq Qadınlar günü münasibəti ilə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilib:

“Əməkdar mədəniyyət işçisi”

Abdullayeva Sahibə Abbas qızı

Firudinbəyova Əfruz Şükür qızı

“Əməkdar jurnalist”

Məhərrəmli Zemfira İsmail qızı

Rəsulova Firuzə Həmdəm qızı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.