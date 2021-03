Türkiyənin məşhur dizayneri Əsli Yılmaztürk vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 34 yaşlı xanım istirahət üçün gəldiyi Ulu rayonunda dünyasını dəyişib. Onun mətbəxdən sızan qazdan zəhərləndiyi bildirilir. Məlumata görə, yaxınları tək yaşayan Əslidən xəbər almadığından polisə xəbər veriblər. Dərhal əraziyə gələn asayiş keşikçiləri xanımın cəsədini onun yaşadığı evdə tapıblar.

Anar Türkeş / Metbuat.az

