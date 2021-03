Bu gündən Kənddən Şəhərə yarmarkaları yenidən fəaliyyətə başlayıb.

Metbuat.az yarmarkalarda satışa çıxarılan bəzi məhsulların qiymətlərini təqdim edir:

Kartof 0.45 AZN-dən

Soğan 0.55 AZN-dən

Alma 0.40 AZN-dən

Pomidor 1.20 AZN-dən

Mandarin 1.70 AZN-dən

Portağal 1.50 AZN-dən

Badımcan 1.30 AZN-dən

Kələm 0.30 AZN-dən

Çuğundur 0.60 AZN-dən

Kök 0.60 AZN-dən

Yumurta 0.25 AZN-dən

Xurma 0.50 AZN-dən

Nar 1.50 AZN-dən

Göyərti 0.10 AZN-dən

Heyva 0.70 AZN-dən

