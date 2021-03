DSX-nin 2000-dən artıq hərbi qulluqçusu vaksinasiya olunub

Bu tədbirlər çərçivəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ilk dəfə olaraq Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) hərbi qulluqçularının vaksinasiyasına start verilib, ilk gündə 100 sərhədçinin COVID-19 xəstəliyi əleyhinə peyvənd olunmaları təşkil edilib.

DSX-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, COVID-19 xəstəliyi əleyhinə Vaksinasiya Stra­tegiyasına əsasən bu günədək Dövlət Sərhəd Xidmətinin 2000-dən artıq hərbi qulluqçusunun vaksinasiya olunduğu qeyd edilib, Azərbaycan sər­hədçisinə göstərilən bu dövləti qayğıya görə minnətdarlıq hissi ifadə olun­ub.

