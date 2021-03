Tanınmış vəkil Loğman Abdullayevin ayaqlarından biri amputasiya olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb həkim yanlışlığı olub. Belə ki, o, ötən ilin iyun ayında evində əməliyyat olunmuşdu.

Bu əməliyyatdan sonra onun ayağında qanqrena meydana gəlib. Nəticədə vəkilin ayağı amputasiya edilib. (Unikal.org)

