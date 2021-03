İndoneziyada dəhşətli hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, üzmək üçün çaya girən 8 yaşlı qız timsahın hücumuna məruz qalıb. Nəticədə nəhəng yırtıcı uşağı udub. Dərhal hərəkətə keçən heyvan ovçuları, timsahı ələ keçirib. 6 metr uzunluğundakı timsahın qarın nahiyyəsi yarılaraq, uşağın cəsədi çıxarılıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.