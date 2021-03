Baş nazirin sabiq müavini Hacıbala Abutalıbov Bakıdan köçüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Modern.az-a H.Abutalıbovun yaxınları məlumat verib.

Bildirilib ki, Hacıbala Abutalıbov xeyli müddətdir Bakıdan köçüb. Onun hazırda Qax rayonunun İlisu kəndində yaşadığı bildirilir.

Məlumata görə, Abutalıbov hələ vəzifədəykən İlisuda dəbdəbəli villa tikdirib və indi orada yaşayır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.