Türkiyəyə qarşı hərəkətə keçdilər - "Tank qatili" orduya cəlb edilir

Yunanıstan Türkiyə ordusuna qarşı Fransadan yeni silahlar almağa qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni silahlar “tank qatili” kimi adlandırılan “MİLAN” raketləridir. Yunanıstan mediasının məlumatına görə, yeni silahların alınması hökumət üçün elə də asan olmayacaq. Çünki ölkədə iqtisadi böhran var. Bildirilir ki, son illərdə Türkiyənin hərbi sahədə güclənməsi Afinanı narahat edir.

Bu səbəbə görə, iqtisadi çətinliklərə baxmayaraq Yunanıstan hərbi sahəyə pul ayırmaq məcburiyyətində qalıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

