Əməliyyat zamanı inanılmaz hadisə: Xüsusi təyinatlılar gördüklərinə inanmadı / VİDEO

Türkiyə xüsusi təyinatlıları Şanlıurfada mağaraların yerləşdiyi bölgədə xüsusi əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 200 hərbçinin iştirakı ilə keçirilən əməliyyat zamanı gözlənilməz hadisə baş verib. Mağaralardan birinə basqın təşkil edən hərbçilər, içəridə çox sayda insanın qumar oynadığının şahidi olub. Əməliyyat zamanı 29 şübhəli nəzarətə götürülüb. Axtarışlar zamanı silah-sursat ələ keçirilib.

Bildirilir ki, qumar oynayanların həmin mağaranı seçməsi təsadüfi deyil. Çünki əraziyə avtomobillər hərəkət edə bilmir. Mağaraların qapıları isə dəmirdən hazırlanıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.