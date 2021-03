Erməni ordusuna VACİB XƏBƏRDARLIQ: "Azərbaycan və Türkiyə ordusu Ermənistana daxil olacaq''

“Əliyevin (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti – red.) dünənki açıqlaması şok oldu: “Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin tətbiqinə mane olmağa çalışır. Ancaq bacarmayacaq. Biz onları məcbur edəcəyik. Bütün arzularımızı onları torpaqlarımızdan qovduğumuz kimi gerçəkləşdirəcəyik”. Bu, Nikolun (Ermənistanın baş naziri – red.) ya hər şeyi etiraf edəcəyi, ya da gözəl bir gündə Azərbaycan-Türkiyə Qoşunlarının Ermənistana girəcəyi barədə açıq bir mətndir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın "Alternativ Layihələr Qrupu" ictimai təşkilatının rəhbəri Vahe Ovannisyan deyib.

Onun sözlərinə görə, hazırda ölkənin qarşısında sadəcə bir sual durur: “Ermənistanı saxlayacağıq, ya yox? Düşünürəm ki, bu, bugünkü mitinqin mərkəzində olmalıdır. Bugünkü platformanın özü bu vəziyyətdən xəbərdardırsa, məzmunu və iş tərzini kökündən dəyişdirməlidir. Və dərk etmirsə, onda bu mənzərə əlaqəsi yoxdur.

Keçmiş prezidentlər bunu bilirsə, fikir ayrılıqlarını kəskin və açıq şəkildə həll etməli və dərhal ölkənin Nikoldan xilasını qətiyyətlə elan etməlidirlər. Bu, "prezident məsuliyyəti"nin təzahürüdür”.

Ovannisyan Baş Qərargaha və Ermənistan ordusuna da xəbərdarlıq edib: “Bunu dərk edərsinizsə, dərhal "aristokrat" əhvalından çıxmalı və hər hansı bir dövlətin ordusunun dövlətin 100% dağılma təhlükəsi altında atmalı olduğu addımları atmalısınız. Prezident Armen Sarkisyanın çətin qərarlarını təvazökarlıqla gözləməkdən artıq imtina edin.

İctimai xadimlər bunu bilirsə, inanılmaz həyəcan təbili çalmalıdırlar.

Əgər Milli Təhlükəsizlik Xidməti bundan xəbərdardırsa, deməli, hərəkət etmə vaxtı çatıb. Çünki sabah aktyorluq etməyin heç bir mənası olmayacaq.

Vəziyyətin ciddiliyini, təhlükənin şiddətini kimin və nə dərəcədə dərk etdiyini bilmirəm, amma xalq bunu dərk etmir. Bu o deməkdir ki, bütün ölkədə bir kampaniyaya başlamalıyıq - insanlara izah etməli, onları oyatmalı, ayağa qaldırmalıyıq”.

Ovannisyan Türkiyə və Azərbaycandan qorxusunu gizlətməyib: “Türk tərəfi (Türkiyə və Azərbaycan birlikdə nəzərdə tutulur – red.) spesifik formulaları və xüsusi xəritələri ilə yaxın gələcəkdə Ermənistanı necə böləcəyini nümayiş etdirir. Xüsusi hərbi təlimlər keçirirlər.

Ermənistan hökuməti isə meydanda "uydurma" mitinq və Ermənistan ordusuna qarşı aksiyalar şəklində "hərbi təlimlər" təşkil edir.

Ermənistanın türkləşdirilməsi başladı və sürətlə davam edir - silahlarla, təbliğatla, iqtisadiyyatla, sonra türk bankları və müəssisələri gələcək. Çox miqdarda daşınmaz əmlak və torpaq sahəsi əldə edəcəklər. Sizi qanunları dəyişdirməyə məcbur edəcəklər.

Bu güc ya daha əvvəldən, ya da bir uğursuzluq nəticəsində türklərə təslim oldu. Hökumət Türkiyə və Azərbaycan ilə layiqli münasibətlər qurmaq lazım olduğunu düşünə bilmir”.(Publika)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.